Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич: «Я всегда недоволен!»

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал успех над «Порто» в ответной игре Лиги чемпионов ФИБА (92:49):



— Я хочу выразить глубочайшее уважение к клубу «Порту». Они амбициозны и самоотверженно боролись за выход в Лигу чемпионов. Все, кто смотрел первый матч, могут это подтвердить.

Перед сегодняшней игрой мы обошлись без тренировок, в них просто не было смысла. Не забывайте, мы выдержали две дороги – туда и обратно – и вернулись накануне вечером. Хуже того, когда мы летели в Португалию, из-за проблем в аэропорте Франкфурта часть команды вылетела позже. Но это наши внутренние проблемы.

Доволен ли я сегодняшней игрой? Я всегда недоволен! В первой половине мы промазали 5-6 легких бросков, и это даже на волнение списать нельзя. Какое волнение? Мы играем дома перед своими болельщиками, поэтому такие ошибки недопустимы. Я понимаю, что некоторым игрокам не доставался такой груз ответственности, как здесь, в предыдущих коллективах, но пора уже привыкать, — сказал тренер.