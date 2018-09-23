Сергей Мокин: «К огромному сожалению, не удалось пройти дальше

Главный тренер саратовского «Автодора» Сергей Мокин прокомментировал поражение своей команды (76:78) от швейцарцев в ответном матче отборочного раунда Лиги чемпионов ФИБА:



— Хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые активно поддерживали команду. К огромному сожалению, нам не удалось пройти дальше. В этом наша и в первую очередь моя вина, что не смогли сыграть в первом круге квалификации Лиги Чемпионов так же мобилизовано и дисциплинированно, как на международном турнире в Италии. В концовке проявили характер и за 2 минуты сократили отставание с «-11» до «-2», но, увы, как это часто бывает, немного не хватило времени. Сегодня никто из игроков не показал своего уровня. Надо отдать должное сопернику. «Фрибург» – сыгранная, организованная команда, которая имеет югославский стиль и уже несколько лет сохраняет неизменный костяк. Вновь отличную реализацию дальних бросков (4 из 8-ми) продемонстрировал Младжан, которого нам не удалось сдержать. Пожалуй, именно трехочковое попадание защитника «Фрибурга» за секунды до финальной сирены в Швейцарии и оказалось решающим в противостоянии. Хотя перед той атакой была команда фолить, чтобы не дать хозяевам забить, — сказал наставник.