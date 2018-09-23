Тренер «Оренбурга» Владимир Федотов: «Мы поймали вкус к игре»
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги матча с «Ахматом» (1:1) в 8-м туре Российской Премьер-лиги.
— Начали игру немного скованно, понимали силу «Ахмата» в родных стенах. Это серьезная, грозная сила. Угловой, с которого хозяева забили гол, привезли себе на ровном месте. После таких нелепостей обычно наказывают. Тем не менее благодарен ребятам, что они не растерялись, не запаниковали, а наоборот, успокоились, взяли игру под контроль. Мы сравняли счет и могли забить еще. Не реализовали свои моменты, и пришло наказание в виде выхода соперника один на один. Надо отдать должное вратарю, он нас выручил.Насколько хватит задора команде? Мы поймали вкус к игре. Почему мы должны тормозить, останавливаться? Выходить на такие прекрасные стадионы при таком скоплении зрителей — это удовольствие. Хотя это все серьезный труд. Мы хотим, чтобы наши ребята получали удовольствие от игры и от побед, — сказал наставник. СпортФутбол
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