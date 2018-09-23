Тренер «Оренбурга» Владимир Федотов: «Мы поймали вкус к игре»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги матча с «Ахматом» (1:1) в 8-м туре Российской Премьер-лиги.

— Начали игру немного скованно, понимали силу «Ахмата» в родных стенах. Это серьезная, грозная сила. Угловой, с которого хозяева забили гол, привезли себе на ровном месте. После таких нелепостей обычно наказывают. Тем не менее благодарен ребятам, что они не растерялись, не запаниковали, а наоборот, успокоились, взяли игру под контроль. Мы сравняли счет и могли забить еще. Не реализовали свои моменты, и пришло наказание в виде выхода соперника один на один. Надо отдать должное вратарю, он нас выручил.