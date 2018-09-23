Сергей Томаров: «Осталось только наладить реализацию»

Накануне «Уфа» набрала первое очко после пяти поражений подряд в чемпионате РПЛ,сыграв вничью 0:0 на поле «Ростова». Главный тренер уфимцев Сергей Томаров прокомментировал исход поединка в эфире телеканала «Матч Премьер»:



— По тому, как складывалась игра, и если исходить из турнирного положения, конечно, не проиграть в Ростове — это для нас как глоток свежего воздуха. Но мы всегда смотрим только вперед, хотим как можно выше подняться в таблице. Были подходы, были моменты, но, думаю, на победу мы сегодня не наиграли. Наверное, ничьей доволен. Не может не радовать то, что сыграли на ноль. Если команда не пропускает, это очень хорошо. Впереди у нас в каждом матче есть свои шансы, осталось только наладить реализацию. Если сделаем это, все будет нормально, — сказал наставник.