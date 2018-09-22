Свинина назначили и.о. первого зампреда правительства Удмуртии
Советника главы Удмуртии по экономике Александра Свинина назначили и.о. первого заместителя председателя правительства Удмуртии. Соответствующий указ опубликован на сайте Кабмина республики.
«Назначить Свинина Александра Александровича исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики с 19 сентября 2017 года», — говорится в документе.
Другим указом меняется структура президиума правительства Удмуртии. Вместо четырех заместителей у председателя правительства будет один первый зам и три заместителя.ОбществоВласть Удмуртия
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