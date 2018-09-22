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«Уфа» сыграет в белой форме против «Ростова» в черном

13:38, 22.09.2018
«Уфа» сыграет в белой форме против «Ростова» в черном
Фото: vk.com/ufafc

Определилась игровая форма команд «Ростова» и «Уфы», в которой они в субботу, 22 сентября, выйдут на поле в матче 8-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги.

Уфимцы сыграют в белой форме (вратарь – в желтой), футболисты из Ростова-на-Дону выйдут в форме черного цвета (вратарь – в фиолетовой).

Матч начнется в 21.00 по уфимскому времени (19.00 мск).

ФК «Уфа» с 4 очками после семи туров находится на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице. «Ростов» на второй позиции, уступая первое место только «Зениту» из Санкт-Петербурга.

СпортФутбол Башкортостан
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