«Уфа» сыграет в белой форме против «Ростова» в черном

Определилась игровая форма команд «Ростова» и «Уфы», в которой они в субботу, 22 сентября, выйдут на поле в матче 8-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги.



Уфимцы сыграют в белой форме (вратарь – в желтой), футболисты из Ростова-на-Дону выйдут в форме черного цвета (вратарь – в фиолетовой).



Матч начнется в 21.00 по уфимскому времени (19.00 мск).

ФК «Уфа» с 4 очками после семи туров находится на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице. «Ростов» на второй позиции, уступая первое место только «Зениту» из Санкт-Петербурга.

