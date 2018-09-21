Роман Беляев: «Коледов хорошо играет как в обороне, так и в атаке»

Спортивный директор ХК «Салават Юлаев» Роман Беляев прокомментировал обмен Максима Осипова на Павла Коледова.



— Павел Коледов — молодой праворукий защитник с хорошим катанием. В прошлом сезоне несколько раз привлекался в состав олимпийской сборной России и был в расширенном списке для участия в чемпионате мира. Павел отличается хорошим умением игры как в обороне, так и в атаке, обладает сильным броском. Может использоваться как в бригадах меньшинства, так и большинства. Сегодня вечером Павел прилетает в Уфу, и решение о его участии в матче против «Барыса» будет принято по результатам утренней предыгровой раскатки, — сказал Беляев.