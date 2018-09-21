Итоги дня: Чемезов в Татарстане, дело о долгах строителям «Самара Арены», налоги для инвесторов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 21 сентября.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов открыли центр специального машиностроения на заводе POZIS в Зеленодольске. Инвестиции в центр превысили 4 млрд рублей. Также Чемезов рассказал, что завод в Зеленодольске начнет серийное производство «умных» холодильников с 2020 года. После этого Минниханов обсудил дальнейшее сотрудничество встретился с директором кластера «Ростеха» Сергеем Абрамовым.

Следственное управление СКР по РТ возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплат сотрудникам компании ООО «Смарт-Инжиниринг», которое занималось строительством «Самара Арены» к чемпионату мира по футболу. Речь идет о сумме свыше 2 млн рублей.

В России могут увеличить на 15 лет срок специальных налоговых условий в рамках законопроекта о защите и поощрении капиталовложений. Документ предусматривает создание условия для инвестирования бизнеса в проекты, связанные с реализацией майского указа президента РФ.

Арбитражный суд не стал рассматривать иск «Татфондбанка» о признании брачного договора Мусиных недействительным. Судья решил объединить его с аналогичным иском от ООО «Аида и Д» и рассмотреть 15 ноября.

Заместитель руководителя татарстанского УФАС Рузалин Хабибуллин может возглавить Ханты-Мансийское УФАС. По некоторым данным, его кандидатуру уже согласовали в Москве.