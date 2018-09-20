В Минобороны заверили в подлинности документов на сбившую Boeing 777 ракету

Министерство обороны России подтвердило подлинность рассекреченных документов о ракете, сбившей малайзийский Boeing МН17 над Донбассом в 2014 году.

В ведомстве сообщили, что при создании зенитной управляемой ракеты 9М38 на нее разрабатывался комплект рабочей конструкторской документации. В него входили экземпляр формализованного эталонного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты.

«В случае прихода в негодность эталонного формуляра (»подлинника") вместо него создавалась точная копия, которая называлась «восстановленный подлинник», с которого также продолжалось тиражирование формуляров, но уже под названием «восстановленный подлинник», — рассказали в МО.

Там отметили, рассекреченный формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 года подлинника, о чем и говорит сделанная в формуляре запись.

«Подлинность обнародованных документов не вызывает никаких сомнений. В ходе брифинга оригиналы документов были представлены широкой общественности. В случае соответствующих запросов от совместной следственной группы будет рассмотрена возможность дополнительного проведения экспертиз», — приводит сообщение Минобороны «РИА Новости».

Ранее в рассекреченных Минобороны документах по ракете, которая сбила малайзийский Boeing 777 под Донецком в 2014 году, СМИ нашли несколько несостыковок, в том числе и с датами.