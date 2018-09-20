Туристический поток из Перми в Крым снизился в два раза
За летний сезон 2018 года туристический поток из Перми в Крым снизился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным интернет-сервиса Biletix, причинами падения спроса на крымские курорты стало подорожание авиабилетов. В частности, средний чек за год вырос на 6 тысяч рублей. Также на снижение турпотока повлиял прошедший в России ЧМ-2018.
Стоит отметить, что турпоток из Перми в Сочи этим летом увеличился в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом.
Напомним, по итогам лета Пермь стала самым холодным городом России.Общество
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