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Туристический поток из Перми в Крым снизился в два раза

15:01, 20.09.2018
Туристический поток из Перми в Крым снизился в два раза
Фото: pixabay.com

За летний сезон 2018 года туристический поток из Перми в Крым снизился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным интернет-сервиса Biletix, причинами падения спроса на крымские курорты стало подорожание авиабилетов. В частности, средний чек за год вырос на 6 тысяч рублей. Также на снижение турпотока повлиял прошедший в России ЧМ-2018.

Стоит отметить, что турпоток из Перми в Сочи этим летом увеличился в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом.

Напомним, по итогам лета Пермь стала самым холодным городом России.

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