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Путин пообещал направить на поддержку семей с детьми 2,7 трлн рублей

14:55, 20.09.2018 1
Путин пообещал направить на поддержку семей с детьми 2,7 трлн рублей
Фото: скриншот видео kremlin.ru

В России на поддержку семей с детьми будет направлено около 2,7 трлн рублей за 6 лет.

«Общий объем финансовой поддержки, которую в рамках национального проекта получат российские семьи при рождении детей, составит почти 2,7 триллиона рублей. Приняты также важные решения, призванные поддержать женщин на рынке труда, что чрезвычайно важно», — заявил президент России Владимир Путин на втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

По словам президента, в ближайшие два года будут созданы дополнительные места в яслях для того, чтобы женщина как можно быстрее могла вернуться к работе, передает пресс-служба Кремля.

Напомним, что ранее Путин поручил правительству достичь до 2021 года 100-процентной доступности яслей.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:45
    Не столько на поддержку семей, сколько на то, чтобы как можно раньше заставить женщин ишачить после родов. "Пособие" с 1,5 до 3 лет по прежнему 50 рублей! Путин в курсе или нет? Почему бы не сделать пособие в размере среднемесячной оплаты труда по региону? Тогда столько яслей и не понадобится.
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