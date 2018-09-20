Путин пообещал направить на поддержку семей с детьми 2,7 трлн рублей

В России на поддержку семей с детьми будет направлено около 2,7 трлн рублей за 6 лет.

«Общий объем финансовой поддержки, которую в рамках национального проекта получат российские семьи при рождении детей, составит почти 2,7 триллиона рублей. Приняты также важные решения, призванные поддержать женщин на рынке труда, что чрезвычайно важно», — заявил президент России Владимир Путин на втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

По словам президента, в ближайшие два года будут созданы дополнительные места в яслях для того, чтобы женщина как можно быстрее могла вернуться к работе, передает пресс-служба Кремля.

Напомним, что ранее Путин поручил правительству достичь до 2021 года 100-процентной доступности яслей.