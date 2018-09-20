Уфимский «Урал» второй раз выиграл в пяти партиях на Кубке России

Во второй игровой день предварительного этапа Кубка России по волейболу уфимский «Урал» выиграл у оренбургского «Нефтяника». Подопечные Даниэле Баньоли в Стерлитамаке одержали победу со счетом 3:2 (18:25, 21:25, 25:23, 25:23, 8:15).

Интересно, что команда из Оренбурга в первый день сумела навязать борьбу сопернику из Суперлиги, новокуйбышевской «Нове» — 2:3.

«Нова» во второй день выиграла у действующего чемпиона России — казанского «Зенита» — 3:0 (25:23, 25:23, 25:16).

«Нова» и «Урал» с пятью очками лидируют в стерлитамакской группе.



20 сентября «Урал» встретится с «Зенитом».

