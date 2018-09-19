Пилоты разбившегося МиГ-31 успели катапультироваться — Минобороны
Пилоты потерпевшего крушение в Нижегородской области МиГ-31 успели катапультироваться.
«По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Минобороны.
Ранее сообщалось, что истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился вблизи города Кулебаки.Происшествия
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