Новости происшествий

17:35 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Пилоты разбившегося МиГ-31 успели катапультироваться — Минобороны

16:53, 19.09.2018
Пилоты разбившегося МиГ-31 успели катапультироваться — Минобороны
Фото: mil.ru

Пилоты потерпевшего крушение в Нижегородской области МиГ-31 успели катапультироваться.

«По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Минобороны.

Ранее сообщалось, что истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился вблизи города Кулебаки.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты