Пенсии неработающих пенсионеров могут вырасти в 1,4 раза

Средний размер страховой пенсии по старости в 2018—2024 годах у неработающих пенсионеров может увеличиться более чем в 1,4 раза.



«Реализация пенсионных изменений позволит направить дополнительные средства на ежегодное увеличение пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции», — передает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета.

Ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о зачислении средств от конфискованного имущества коррупционеров.