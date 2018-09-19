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Пенсии неработающих пенсионеров могут вырасти в 1,4 раза

16:19, 19.09.2018
Пенсии неработающих пенсионеров могут вырасти в 1,4 раза
Фото: pixabay.com

Средний размер страховой пенсии по старости в 2018—2024 годах у неработающих пенсионеров может увеличиться более чем в 1,4 раза.

«Реализация пенсионных изменений позволит направить дополнительные средства на ежегодное увеличение пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции», — передает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета.

Ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о зачислении средств от конфискованного имущества коррупционеров.

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