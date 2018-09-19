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Власти Пермского края отменили аукцион на аренду вертолета за 2 млн рублей

12:54, 19.09.2018
Власти Пермского края отменили аукцион на аренду вертолета за 2 млн рублей
Фото: pixabay.com

Правительство Пермского края отменило аукцион на перевозку пассажиров с помощью вертолета. Изменения указаны на сайте госзакупок.

Заказчик планирует пересмотреть условия закупки в части увеличения срока оказания услуг до трех лет. Это позволит снизить цену контракта и закрепить стоимость услуг до 2020 года, пишет «Коммерсант».

Изначально заказчику потребовался вертолет вместимостью до 22 человек. Все перевозки планировалось исполнить до 30 сентября 2019 года. Максимальная цена контракта была определена в 2 млн рублей.

Напомним, ранее власти Самарской области выставили на торги бывший самолет «Крыльев Советов».

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