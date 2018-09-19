В Самаре осудили директора вагона-ресторана, укравшего у пьяного пассажира 90 тысяч рублей

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор директору вагона-ресторана пассажирского поезда, следовавшего из Нижневартовска в Пензу, по факту кражи.

Судом установлено, что руководитель вагонного ресторана в ходе обслуживания одного из пассажиров поезда получила его банковскую карту и пин-код для оплаты заказа счета. Впоследствии, воспользовавшись тем, что посетитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, она присвоила карту и сняла с нее 90 тыс. рублей.

Полицейские оперативно вычислили злоумышленницу. Факт преступления был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными в месте нахождения банкоматов, рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Приговором суда директору вагона-ресторана назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ, а также полное возмещение похищенных денег.

Напомним, ранее бывший стюард авиакомпании «Россия» украл у пассажира 59 тыс. рублей.