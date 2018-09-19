Дмитрий Кугрышев: «Второй период мы провалили»

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев после победы над аутсайдером сезона в КХЛ — новосибирской «Сибирью» (3:1) рассказал о слабом месте уфимской команды:



— В первом и третьем периодах у «Сибири» не было никаких шансов. Второй период мы провалили, после того, как повели 2:0, снова стали терять шайбу. Нужно как-то перебороть этот момент. Когда ведем в счете, начинаем много выдумывать, многое себе позволять. Нужно это искоренить. Слава Богу, у нас есть на это время. Уверен, что все будет хорошо, — считает форвард уфимцев.