Новости спорта

09:48 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Дмитрий Кугрышев: «Второй период мы провалили»

09:15, 19.09.2018
Дмитрий Кугрышев: «Второй период мы провалили»
Фото: hcsalavat.ru

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев после победы над аутсайдером сезона в КХЛ — новосибирской «Сибирью» (3:1) рассказал о слабом месте уфимской команды:

— В первом и третьем периодах у «Сибири» не было никаких шансов. Второй период мы провалили, после того, как повели 2:0, снова стали терять шайбу. Нужно как-то перебороть этот момент. Когда ведем в счете, начинаем много выдумывать, многое себе позволять. Нужно это искоренить. Слава Богу, у нас есть на это время. Уверен, что все будет хорошо, — считает форвард уфимцев.

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты