Башкирский двоеборец Эрнест Яхин стал 12-кратным чемпионом России

В городе Чайковском прошел чемпионат России по лыжному двоеборью. Чемпионом стал воспитанник башкирского спорта Эрнест Яхин, сообщает Министерство молодежной политики и спорта РБ.

Сначала прошли первые старты летнего чемпионата России по двоеборью 2018 года. Спортсмены прыгали с 95-метрового трамплина, а после соревновались в гонке на лыжероллерах. В прыжках победу одержал представитель Санкт-Петербурга Александр Пашаев. Эрнест Яхин — второй, а тройку призеров замкнул Тимофей Борисов.

На трассе быстрее всех оказался башкирский спортсмен. Александр Пашаев был вторым, Самир Мастиев — третьим.

Затем состоялся заключительный старт чемпионата России по лыжному двоеборью, где в соревнованиях принимали участие только мужчины, выступавшие на большом трамплине.

Лучший прыжок на 130,5 метра получился у Эрнеста Яхина. Вторым оказался Вячеслав Барков, третье место занял Нияз Набеев.

По итогам гонки победу праздновал Эрнест Яхин. Второе место у Самира Мастиева, а третье — у Александра Пашаева.

В итоговом зачете Эрнест Яхин стал 12-кратным чемпионом России.

