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В Госдуме поддержали проект о зачислении денег коррупционеров в Пенсионный фонд

13:29, 17.09.2018
В Госдуме поддержали проект о зачислении денег коррупционеров в Пенсионный фонд
Фото: pixabay.com

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о зачислении средств от конфискованного имущества коррупционеров.

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ, предполагается зачислять в бюджет ПФР и направлять на выплату страховых пенсий, говорится в сообщении Госдумы.

Отмечается, что объем таких денежных средств в 2019—2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей.

Напомним, направлять средства, изъятые в рамках дел о коррупции, в Пенсионный фонд предложили депутаты «Единой России».

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