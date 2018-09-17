В Госдуме поддержали проект о зачислении денег коррупционеров в Пенсионный фонд

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о зачислении средств от конфискованного имущества коррупционеров.



Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ, предполагается зачислять в бюджет ПФР и направлять на выплату страховых пенсий, говорится в сообщении Госдумы.

Отмечается, что объем таких денежных средств в 2019—2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей.



Напомним, направлять средства, изъятые в рамках дел о коррупции, в Пенсионный фонд предложили депутаты «Единой России».