Долги по зарплате в Пермском крае сократились на 50%

Задолженность по заработной плате в Пермском крае за месяц сократилась на 49,6%. Данные по состоянию на 1 сентября этого года приводит Пермьстат.

Общий долг по зарплате в регионе равняется 12,1 млн рублей. Численность сотрудников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 845 человек. В расчете на одного работника это 14,3 тыс. рублей.

Напомним, ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в Пермском крае.