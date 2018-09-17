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Экономика

Долги по зарплате в Пермском крае сократились на 50%

12:17, 17.09.2018
Долги по зарплате в Пермском крае сократились на 50%
Фото: pixabay.com

Задолженность по заработной плате в Пермском крае за месяц сократилась на 49,6%. Данные по состоянию на 1 сентября этого года приводит Пермьстат.

Общий долг по зарплате в регионе равняется 12,1 млн рублей. Численность сотрудников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 845 человек. В расчете на одного работника это 14,3 тыс. рублей.

Напомним, ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в Пермском крае.

Экономика
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