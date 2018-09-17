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Башкортостанцы приняли участие в Кубке Открытия Студенческой хоккейной лиги

11:46, 17.09.2018
Башкортостанцы приняли участие в Кубке Открытия Студенческой хоккейной лиги
Фото: hockeyrb.ru

Хоккеисты студенческих команд Республики Башкортостан приняли участие в Кубке Открытия Студенческой хоккейной лиги, сообщает пресс-служба Объединенной Федерации хоккея Башкирии.

Торжественные мероприятия прошли в Казани с 14 по 16 сентября.

Студенческий хоккей Республики Башкортостан в Кубке Открытия представляли Артур Агишев («Алтын», БИФК, дивизион «Магистр»), Александр Ядрышников (БГПУ, дивизион «Бакалавр») и Роман Прохоров (УГАТУ, дивизион «Бакалавр»).

Башкортостанские хоккеисты в составе команды «Поволжье» в рамках кругового турнира сразились со сборными «Запада», «Центра» и «Востока». По итогам студенческого Кубка Открытия команда «Поволжье» заняла третье место.

СпортХоккей Башкортостан
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