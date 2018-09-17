«Уфа-2» проиграла в Перми «Звезде»
В матче 9-го тура чемпионата зоны «Урал-Приволжье» второго российского дивизиона подопечные Альберта Лукманова из «Уфы-2» встретились с ФК «Звезда». Матч состоялся в Перми на стадионе «Звезда».
Линар Мухаметшин уже на 12 минуте открыл счет, выведя уфимцев вперед — 1:0. Однако во втором тайме голы Александра Субботина (54 минута) и Евгения Тюкалова (71 минута) принесли победу пермской команде.
Уфимцы занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
23 сентября «Уфа-2» дома сыграет очередной поединок первенства. Соперником команды Лукманова станет ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
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