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«Уфа-2» проиграла в Перми «Звезде»

11:32, 17.09.2018
«Уфа-2» проиграла в Перми «Звезде»
Фото: vk.com/fcufa2

В матче 9-го тура чемпионата зоны «Урал-Приволжье» второго российского дивизиона подопечные Альберта Лукманова из «Уфы-2» встретились с ФК «Звезда». Матч состоялся в Перми на стадионе «Звезда».

Линар Мухаметшин уже на 12 минуте открыл счет, выведя уфимцев вперед — 1:0. Однако во втором тайме голы Александра Субботина (54 минута) и Евгения Тюкалова (71 минута) принесли победу пермской команде.

Уфимцы занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

23 сентября «Уфа-2» дома сыграет очередной поединок первенства. Соперником команды Лукманова станет ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

СпортФутбол Башкортостан
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