Новости происшествий

11:38 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Умер известный российский писатель Николай Коняев

11:32, 17.09.2018
Умер известный российский писатель Николай Коняев
Фото: commons.wikimedia.org / Ohlumon

Известный российский писатель Николай Коняев умер в Санкт-Петербурге на 70 году жизни. В Доме писателей Санкт-Петербурга эту новость подтвердили.

«К сожалению, с 16 сентября 2018 года мы говорим о нашем коллеге в прошедшем времени. Но его труды, его литературное наследие, по объему и значимости сопоставимое с трудами великих русских классиков, будет иметь долгую, очень долгую жизнь», — говорится в сообщении.

По данным «Известий», причиной смерти стало обострение старой болезни.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты