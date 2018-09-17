Умер известный российский писатель Николай Коняев

Известный российский писатель Николай Коняев умер в Санкт-Петербурге на 70 году жизни. В Доме писателей Санкт-Петербурга эту новость подтвердили.

«К сожалению, с 16 сентября 2018 года мы говорим о нашем коллеге в прошедшем времени. Но его труды, его литературное наследие, по объему и значимости сопоставимое с трудами великих русских классиков, будет иметь долгую, очень долгую жизнь», — говорится в сообщении.

По данным «Известий», причиной смерти стало обострение старой болезни.