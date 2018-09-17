Президент РФ запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в положения о государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Путин запретил сотрудникам Госавтоинспекции снимать номера с машин. Изменения внесены в двенадцатый пункт указа номер 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» от 15 июня 1998 года. Указ опубликован на сайте правовой информации.

Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило ввести изменения в правила дорожного движения, добавив новые знаки и ограничения.