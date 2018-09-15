В Пермском крае в ДТП на трассе погибли два водителя

В Кудымкарском районе Пермского края произошла смертельная авария с участием двух автомобилей.

Инцидент случился на шестом километре дороги Егва — Гурина — Малова вечером 14 сентября. По предварительной информации, 23-летний водитель ВАЗ-21053 выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-217030 под управлением 28-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя погибли на месте. Также в аварии пострадал пассажир ВАЗ-21053 — его доставили в больницу, пассажиру другой отечественной машины назначено амбулаторное лечение, сообщили в региональном главке МВД.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в интернете появилось видео ДТП в Казани, в котором погибли мать и дочь.