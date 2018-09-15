«Уфа» в красном попробует одолеть ЦСКА

В субботу, 15 сентября, ФК «Уфа» на своем поле примет ЦСКА в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге.

Определена форма, в которой соперники выйдут на поле. Уфимцы сыграют в своей основной красной форме, в которой они набрали наибольшее число очков в текущем сезоне.

Армейцы выйдут в форме черного цвета (вратарь — в голубой).

Уфимская команда набрала 4 очка за шесть туров чемпионата РПЛ и занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей.

ЦСКА с 9 очками расположился на 7-м месте.

Начало поединка на уфимском стадионе «Нефтяник» — в 16.30 мск.

