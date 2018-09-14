Итоги дня: повышение ключевой ставки, выборы глав районов РТ и выигрыш противников МСЗ в суде

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 сентября.

Сегодня совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5%. Последний раз ставка повышалась 16 декабря 2014 года, когда показатель вырос сразу на 6,5% — до 17%. Кроме того, регулятор приостановил покупку валюты до конца 2018 года и повысил прогноз по инфляции в РФ в этом году до 3,8—4,2%.

В Татарстане избрали глав шести муниципальных районов республики. В Алексеевском эту должность занял Сергей Демидов, в Дрожжановском районе — Марат Гафаров, Нурлатском — Алмаз Ахметшин, Пестречинском — Ильхам Кашапов, Рыбно-Слободском — Ильдар Тазутдинов, Тукаевском — Фаил Камаев. Кандидатов выдвинули районные отделения «Единой России». Подробнее об избрании глав районов Республики Татарстан — в материале «Реального времени».

Верховный суд Татарстана признал недействительной территориальную схему обращения с отходами в части строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) и полигона золошлаковых отходов. По словам юриста противников строительства МСЗ Елены Бикташевой, власти РТ будут оспаривать вынесенное решение.

Подозреваемую в мошенничестве на 7 млн рублей главу отделения «Справедливой России» Рушанию Бильгильдееву сегодня освободили. Постановление об этом было вынесено следствием в момент нахождения Бильгильдеевой в больнице, куда она была госпитализирована вчера после добровольного визита в Следком.

В России продолжают подводить итоги выборов 9 сентября. Так, ЦИК РФ отменил результаты на 12 избирательных участках. Также сегодня вступили в должность губернаторы пяти регионов России. Александр Моор официально стал губернатором Тюменской области, Александр Бурков — Омской области, Андрей Клычков — Орловской области, Андрей Травников — Новосибирской области. Все они победили на выборах 9 сентября. Инаугурация главы Самарской области состоится 17 сентября, губернатора Нижегородской области — 26 сентября.