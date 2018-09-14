На стадионе в Харькове поймали крота, испортившего газон перед матчем «Шахтера» в Лиге чемпионов

Сотрудники донецкого «Шахтера» устранили повреждения газона на стадионе в Харькове и поймали крота, испортившего поле, сообщается в микроблоге донецкого футбольного клуба в Twitter.

В среду «Шахтер» объявил, что кроты испортили газон на стадионе «Металлист» в Харькове, где команда проводит домашние матчи, в том числе в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, что одним из прозвищ донецкого «Шахтера» является «кроты». Так болельщики называют болельщиков и футбольную команду дончан.

Следующий поединок «Шахтер» проведет завтра с «Александрией» в гостях. Матч в Лиге чемпионов команда проведет против немецкого «Хоффенхайма».