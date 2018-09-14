Ларионов о возможном уходе Падакина из «Ак Барса»: «Сейчас вопрос в том, насколько лоялен будет «Ак Барс»

Агент форварда «Ак Барса» Павла Падакина Игорь Ларионов поделился мнением об информации нашего издания о возможном уходе своего клиента из казанского клуба.

«Сейчас вопрос в том, насколько лоялен будет «Ак Барс». К примеру, можно произвести обмен Падакина, чтобы парень мог играть. Считаю, что о расторжении контракта говорить неправильно.

Посмотрите, Павел приехал в Казань одним из ведущих хоккеистов лиги по показателю «плюс/минус», а по набранным очкам в ХК «Сочи» заработал всего на балл меньше Эрика О'Делла. Нужно сделать так, чтобы в плюсе были обе стороны — игрок и клуб, провести нормальный диалог.

Важно, чтобы хоккеист развивался, никакой войны никто устраивать не собирается. Падакин полностью восстановился от травмы, он готов играть. Он хочет играть именно в команде в КХЛ», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».