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В Чебоксарах прошло прощание с министром спорта Чувашии Шелтуковым

14:24, 13.09.2018

В Чувашии 11 сентября в возрасте 47 лет скончался министр спорта ЧР Сергей Шелтуков. Сегодня в 9:00 в Центре развития маунтинбайка в Чебоксарах прошло прощание с чиновником.

Смерть Шелтукова вызвана серьезным заболеванием, сообщается на сайте правительства республики.

Министр родился в 1971 году в деревне Кильдюшево Яльчикского района Чувашии. Он окончил Чувашский государственный педагогический институт имени И.Я. Яковлева, прошел профессиональную переподготовку в Волго-Вятской академии государственной службы.

Шелтуков занимался тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом, был кандидатом в мастера спорта, судьей всероссийской категории по легкой и тяжелой атлетике.

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