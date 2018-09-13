В Чебоксарах прошло прощание с министром спорта Чувашии Шелтуковым
В Чувашии 11 сентября в возрасте 47 лет скончался министр спорта ЧР Сергей Шелтуков. Сегодня в 9:00 в Центре развития маунтинбайка в Чебоксарах прошло прощание с чиновником.
Смерть Шелтукова вызвана серьезным заболеванием, сообщается на сайте правительства республики.
Министр родился в 1971 году в деревне Кильдюшево Яльчикского района Чувашии. Он окончил Чувашский государственный педагогический институт имени И.Я. Яковлева, прошел профессиональную переподготовку в Волго-Вятской академии государственной службы.
Шелтуков занимался тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом, был кандидатом в мастера спорта, судьей всероссийской категории по легкой и тяжелой атлетике.ОбществоВласть
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