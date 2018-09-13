ВТБ снижает ставки на ипотеку по двум документам

ВТБ снижает на 0,7 п.п. ставки по ипотечной программе «Победа над формальностями», которая позволяет оформить кредит на покупку жилья или рефинансирование по двум документам, без справки о доходах. Базовая ставка по ней теперь составляет 9,6%, в случае выбора квартиры площадью больше 65 кв. м — 8,9%. Рефинансирование в рамках программы доступно под 9,3%.

Оформление заявки на ипотечный кредит по «Победе над формальностями» возможно при предоставлении паспорта и номера СНИЛС. Подтверждать доход не требуется. Минимальный размер первоначального взноса при покупке вторичного жилья составляет 40% от стоимости приобретаемого объекта, новостройки — 30%. Решение принимается в течение нескольких часов.

«Наше предложение значительно упрощает большинству клиентов и партнеров процесс оформления ипотечного кредита. При этом мы предлагаем одну из лучших ставок на рынке. Воспользоваться специальными условиями можно до 31 декабря 2018 года», — комментирует Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ.

По итогам восьми месяцев 2018 г. ВТБ выдал 157,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 357,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж вырос на 69%. Ипотечный портфель банка за аналогичный период увеличился на 16% и по состоянию на 1 сентября достиг 1,23 трлн рублей.

Банк ВТБ (ПАО)

Партнерский материал