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Экономика

Франция увеличит инвестиции в Россию в ближайшие два года

05:58, 13.09.2018
Франция увеличит инвестиции в Россию в ближайшие два года
Фото: kremlin.ru

Глава французско-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде заявил, что Франция планирует в ближайшие два года увеличивать инвестиции в Россию.

По словам Киде, Франция была крупнейшим инвестором в России в 2014–2016 года. «Мы точно будем продолжать увеличивать объем наших инвестиций в течение пары лет», — передает его слова «РИА Новости».

Напомним, российский фонд прямых инвестиций ранее подписал с французской стороной шесть инвестсоглашений на общую сумму порядка €1 млрд.

ЭкономикаИнвестиции
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