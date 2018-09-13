Франция увеличит инвестиции в Россию в ближайшие два года

Глава французско-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде заявил, что Франция планирует в ближайшие два года увеличивать инвестиции в Россию.

По словам Киде, Франция была крупнейшим инвестором в России в 2014–2016 года. «Мы точно будем продолжать увеличивать объем наших инвестиций в течение пары лет», — передает его слова «РИА Новости».

Напомним, российский фонд прямых инвестиций ранее подписал с французской стороной шесть инвестсоглашений на общую сумму порядка €1 млрд.