В сенате США предложили санкции против близких к Путину людей

В банковском комитете сената США предложили выявлять финансовые интересы членов ближнего круга президента России Владимира Путина, чтобы «дать простым россиянам понять, что США борются не с ними, а с режимом Путина».



Предполагается также развернуть кампанию по распространению «подтвержденной информации о коррупции в России и клептократическом характере правящего режима», передают «Ведомости».

Среди других мер эксперты предлагают ввести запрет на покупку американскими инвесторами новых выпусков российского госдолга, в частности ОФЗ, чтобы увеличить внутриполитические издержки для режима Владимира Путина.

Отмечается, что цель санкций — создать высокие внутриполитические издержки для правящго режима.