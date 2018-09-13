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В сенате США предложили санкции против близких к Путину людей

02:01, 13.09.2018
В сенате США предложили санкции против близких к Путину людей
Фото: kremlin.ru

В банковском комитете сената США предложили выявлять финансовые интересы членов ближнего круга президента России Владимира Путина, чтобы «дать простым россиянам понять, что США борются не с ними, а с режимом Путина».

Предполагается также развернуть кампанию по распространению «подтвержденной информации о коррупции в России и клептократическом характере правящего режима», передают «Ведомости».

Среди других мер эксперты предлагают ввести запрет на покупку американскими инвесторами новых выпусков российского госдолга, в частности ОФЗ, чтобы увеличить внутриполитические издержки для режима Владимира Путина.

Отмечается, что цель санкций — создать высокие внутриполитические издержки для правящго режима.

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