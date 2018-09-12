Десяти казанским детям с ОВЗ вручили специальные велосипеды

Десять казанских детей с ограниченными возможностями здоровья получили сегодня специализированные велосипеды. Передача транспортных средств прошла в Горкинско-Ометьевском лесу и была приурочена к осеннему велозабегу «Наперегонки со счастьем».

Специальные трехколесные велосипеды имеют усиленную металлическую конструкцию и позволяют надежно закрепить руки, ноги и спину, чтобы избежать падений.

Помимо торжественной церемонии и самого забега для участников была организована концертная программа от воспитанников школ-интернатов Советского района Казани и лауреатов фестивалей для детей с ограниченными физическими возможностями «Возьмемся за руки, друзья!», сообщает пресс-служба мэрии города.

Ранее сообщалось, что слепые велосипедисты проедут по Казани по пути из Астаны в Париж.