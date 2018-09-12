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Оренбургский депутат, обвиняемый в мошенничестве, вышел под залог в 1,5 млн рублей

10:50, 12.09.2018
Оренбургский депутат, обвиняемый в мошенничестве, вышел под залог в 1,5 млн рублей
Фото: orenburg.ru

Ленинский районный суд изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве депутату горсовета Оренбурга Алексею Зеленцову.

Во время заседания следствие настаивало на продлении срока ограничения свободы. Сторона защиты возражала против ходатайства и просила у судьи отпустить народного избранника на свободу за денежный залог.

В итоге Зеленцову изменена мера пресечения с домашнего ареста на залог в размере 1,5 млн рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в апреле этого года суд арестовал Алексея Зеленцова за хищение в особо крупном размере.

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