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Официальный курс евро превысил 81 рубль

13:01, 11.09.2018
Официальный курс евро превысил 81 рубль
Фото: pixabay.com

Банк России повысил официальный курс евро расчетами на завтра, 12 сентября, на 72 коп. — до 81,39 рубля.

Курс доллара вырос на 10 коп. — до 69,97 рубля, говорится на сайте регулятора.

Напомним, что накануне на торгах курс евро превысил 81 рубль впервые с марта 2016 года.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов объяснил, что ослабление рубля связано с ожиданием новых антироссийских санкций, а также с нестабильностью на рынках развивающихся стран.

ЭкономикаФинансы
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