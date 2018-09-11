Доллар торгуется ниже 70 рублей, евро — около 81 рубля

Сегодня на открытии Московской биржи доллар снизился в цене на 46,16 копейки и стал 70,1034. Однако по последним обновленным данным на 10.20 доллар торгуется около 69,9925.

Евро подешевел на 34,37 копейки и составил 81,4863 руб. По данным на 10.20 евро снизился до 81,4675.

Напомним, накануне курс евро впервые с марта 2016 года превысил 81 рубль. Рекорд был зафиксирован днем. Кроме того, курс доллара перевалил за 70 рублей впервые с того же периода.