Новости общества

17:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Счетная палата выявила нарушения в трех вузах Татарстана на 8,5 млн рублей

15:57, 10.09.2018
Счетная палата выявила нарушения в трех вузах Татарстана на 8,5 млн рублей
Фото: sprt.tatar

Счетная палата Республики Татарстан выявила нарушений на 8,5 млн рублей по результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности институтов, подведомственных Министерству образования и науки РТ, в 2016—2018 годах.

Всего в Татарстане три высших учебных заведения финансируются из бюджета республики — это Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ), Альметьевский государственный институт муниципальной службы (АГИМС) и Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт. Объем выделенных им средств за отчетный период составил 408,4 млн. рублей, сообщили в Счетной палате.

Среди выявленных нарушений: необоснованное списание горюче-смазочных материалов, приписки по командировочным расходам, нарушение по государственным закупкам и др.

— Большая часть нарушений своевременно устраняется, — отметил заместитель министра образования и науки РТ Азат Шарапов.

Результаты проверок отправлены в министерство образования и науки РТ и в прокуратуру РТ.

Ранее Счетная палата республики выявила нарушения в Лаишевском районе РТ на 99 млн рублей.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты