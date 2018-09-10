Счетная палата выявила нарушения в трех вузах Татарстана на 8,5 млн рублей

Счетная палата Республики Татарстан выявила нарушений на 8,5 млн рублей по результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности институтов, подведомственных Министерству образования и науки РТ, в 2016—2018 годах.

Всего в Татарстане три высших учебных заведения финансируются из бюджета республики — это Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ), Альметьевский государственный институт муниципальной службы (АГИМС) и Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт. Объем выделенных им средств за отчетный период составил 408,4 млн. рублей, сообщили в Счетной палате.



Среди выявленных нарушений: необоснованное списание горюче-смазочных материалов, приписки по командировочным расходам, нарушение по государственным закупкам и др.

— Большая часть нарушений своевременно устраняется, — отметил заместитель министра образования и науки РТ Азат Шарапов.



Результаты проверок отправлены в министерство образования и науки РТ и в прокуратуру РТ.

Ранее Счетная палата республики выявила нарушения в Лаишевском районе РТ на 99 млн рублей.