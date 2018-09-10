Тольяттинская «Лада» сыграет первый домашний матч ВХЛ-2018/19 против Орска

10 сентября «Лада» сыграет первый домашний матч в рамках чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Ее соперником будет «Южный Урал» из Орска, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В отличие от «Лады», сыгравшей пока один матч (победа в Самаре над ЦСК ВВС — 4:2), орчане успели провести две игры: сначала в Казани «Южный Урал» уступил «Барсу» (1:2), а затем в Пензе выиграл у «Дизеля» (4:0).

В последний раз команды встречались в сезоне 2013/14: тогда «Лада» победила в Тольятти (2:1), а в Орске южноуральцы выиграли 1:0.