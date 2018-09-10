Уфимские защитники Йокич и Табидзе находятся на играх своих сборных в Лиге наций

«Уфа» продолжает готовиться к домашнему матчу РПЛ против ЦСКА в 7-м туре без своих сборников и главного и старшего тренера.

Сборная Словении вместе с уфимским капитаном Бояном Йокичем проиграла и второй матч в Лиге наций с тем же счетом 1:2, на этот раз в гостях у сборной Кипра.

Словенцы открыли счет на 54-й минуте, но затем пропустили дважды. Йокич снова, как и с болгарами, провел весь матч с капитанской повязкой, отдал голевую передачу и на 79-й минуте получил желтую карточку.

Сборная Грузии после победы в Астане над сборной казахского легионера «Уфы» Еркебулана Сейдахмета выиграла и второй матч в Лиге. На этот ра у сборной Латвии — 1:0. Единственный гол на 77-й минуте с пенальти забил Окриашвили. Уфимский защитник Джемал Табидзе снова наблюдал за матчем со скамейки запасных.