В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Китае на юго-востоке страны. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 174 км к северо-востоку от города Цзинхун, передает ТАСС.

Напомним, подземные толчки также зарегистрированы в Японии — 390 пострадавших и двое погибших. Кроме того, землетрясения прошли и в России — на Урале и в Башкирии — пострадавших и погибших нет.