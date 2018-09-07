Итоги дня: Миллер в Казани, уголовное дело гендиректора «Казанской ярмарки» и Казань в списке глобальных городов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 сентября.

В Казань с рабочей поездкой прибыл председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Компания подписала дорожную карту по взаимодействию с промышленным комплексом Татарстана. Позднее Миллер вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым посетил храм Сошествия Святого Духа в Казани и православную гимназию имени св. Гурия.

К 2035 году в России могут появиться пять городов глобального масштаба, в том числе столица Татарстана — Казань. Среди других городов эксперты называют Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Прокуратура Татарстана потребовала возбудить уголовное дело в отношении гендиректора «Казанской ярмарки» Льва Семенова за участие в картельном сговоре. Первое в Татарстане уголовное дело по ст. 178 «Ограничение конкуренции» может обернуться для Семенова гигантскими штрафами, которые могут парализовать деятельность компании. Подробно — в материале «Реального времени».

Тем временем в Татарстане начали работу по подготовке к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО астрономической обсерватории Энгельгардта.



Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил распределение между командами доходов, полученных от реализации телевизионных прав за прошлый сезон. Больше всего получит чемпион прошлого сезона — казанский «Ак Барс» — 45,9 миллиона рублей.

Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро. Курс евро вырос до 80,35 рубля, курс доллара — до 69,03 рубля. Тем временем департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ сообщил, что инфляция в России временно превысит 4% в 2019 году.

