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БК «Нижний Новгород» подписал черногорца Владимира Драгичевича

16:02, 07.09.2018
БК «Нижний Новгород» подписал черногорца Владимира Драгичевича
Фото: nn-basket.ru

«Нижний Новгород» подписал контракт с черногорским тяжелым форвардом Владимиром Драгичевичем, сообщает официальный сайт баскетбольного клуба.

Соглашение рассчитано на один сезон. В 2011—2013 годах он уже выступал в Единой лиге ВТБ — за «Спартак» из Санкт-Петербурга. Предыдущим клубом черногорца была польская «Зелена Гура», где он играл с 2016 года. В последнем сезоне в Польше Драгичевич продемонстрировал едва ли не лучшую статистику в своей карьере — 17,2 очка (68,9%), 6,8 подбора, 1,9 передачи, 0,8 перехвата.

В Лиге чемпионов он отметился 16,2 очка (65,1%), 7,1 подбора, 1,1 передачи и 0,7 перехвата за 25,6 минуты.

СпортБаскетбол
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