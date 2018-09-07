Инфляция в Удмуртии по итогам 8 месяцев составила 2,1%

В Удмуртии потребительские цены на товары и услуги за январь — август 2018 года выросли в среднем на 2,14%. Об этом говорится в свежих данных Удмуртстата. В августе инфляция в республике составила 0,01%.

Незначительный рост цен в августе наблюдался только на непродовольственные товары — 0,08% и услуги — 0,61%. При этом продовольственные товары в среднем стали дешевле на 0,55%.

При этом годовая инфляция в Удмуртии составила около 1,9%.