В Госдуме предложили ввести запрет на проведения ремонта дорог днём

В Госдуме пердложили рассмотреть возможность установления запрета на проведение ремонтных работ в дневное время суток на дорогах федерального значения с двухполосным движением.

Соответствующий запрос министру транспорта Евгению Дитриху подготовил депутат Иван Сухарев. По его мнению, запрет позволил бы существенно сократить пробки, а также избежать экономических потерь, связанных с простоем автотранспорта.

Депутат пояснил, что ранее граждане в своих обращениях также неоднократно отмечали, что когда начинается ремонт или уборка дороги в дневное время суток – практически мгновенно возникает транспортный затор.

«В частности такие обращения поступали от граждан из Башкирии. В ходе рабочей поездки в Иглинский районна участке трассы Уфа – Челябинск федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» я столкнулся с проведением работ в дневное время суток. Поскольку этот участок состоит лишь из двух полос для движения транспорта, что вызвало серьезный автомобильный коллапс в обоих направлениях», — приводит слова Сухарева RT.

Ранее сообщалось, что на российских дорогах установят динамические знаки.