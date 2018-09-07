«Лада» стартовала с победы над ЦСК ВВС в новом сезоне ВХЛ

Тольяттинская «Лада» обыграла в Самаре ЦСК ВВС на старте сезона в Высшей хоккейной лиге. Матч завершился со счетом 4:2.

Шайбами в составе «автозаводцев» отметились Дмитрий Возовик, Вячеслав Андрющенко, Александр Тимирев и Егор Фатеев.

Главный тренер «Лады» Анатолий Емелин подвел итог встречи:



— Хочу поздравить ребят с победой в первой игре сезона. Было небольшое волнение. Повели 3:0, но потом сбились на сумбур, чем соперник воспользовался и немножко нас поддавил, но потом мы забили четвертый гол. Довести третий период до победы было делом техники и мастерства. Впрочем, ЦСК ВВС и в третьем периоде действовал очень здорово и создал нам проблемы.



