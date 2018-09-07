«Уфа-Алиса» с поражения стартовала в Суперлиге-2018/19

Гандболистки «Уфа-Алисы» уступили «Ставрополью» на старте сезона в российской женской Суперлиге.

Первый тайм завершился со счетом 14:10 в пользу ставропольской команды. «Уфимки с большим трудом входили в игру, в стартовые минуты у них мало что получалось в атаке и это вполне объяснимо — сказывалось долгое отсутствие игровой практики. Несмотря на явные проблемы с командными действиями и реализацией моментов в первом тайме, башкирские гандболистки все-таки не слишком далеко отпустили соперника», — отмечает пресс-служба «Уфа-Алисы».

Во втором тайме этот разрыв сохранился, хотя за 13 минут до конца матча уфимкам удалось сравнять результат. Итоговый счет — 25:21.



Следующий матч уфимская команда проведет 8 сентября с чемпионками России «Ростов-Доном» на их площадке.