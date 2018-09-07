Дмитрий Квартальнов: «Молодежь дает команде энергии»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победный матч своих подопечных над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2):



— Интересная, динамичная, контактная игра. Мы ждали такое начало от «Салавата Юлаева», но оно получилось слишком агрессивным — мы не совсем были готовы к первым двум сменам. Затем было удаление Апалькова, проигрывали 0:2… Но вернулись в игру. Думаю, что мы провели хороший третий период.

Наши молодые и в прошлом матче выглядели здорово. Они — основные игроки команды, они были нам нужны и в первом матче, и сегодня. Молодежь дает команде энергии, — сказал тренер «Локомотива».

