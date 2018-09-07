Подозреваемый в насилии над детьми преподаватель из Удмуртии пожаловался Бастрыкину на пытки

Подозреваемый в сексуальном насилии над детьми преподаватель телестудии из Удмуртии Юрий Харин написал письмо к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

В обращении он пожаловался, что после задержания его в течение трех часов били, душили, надевая пакет на голову, а также пытались изнасиловать, добиваясь признательных показаний. В итоге ему якобы пришлось подписать явку с повинной, передает «Медуза» со ссылкой на текст сообщения и адвоката Павла Биянова.

Напомним, 31 августа СК Удмуртии начал проверку расследования о сексуальном насилии над детьми. Адвокат Харина уже тогда говорил о применении «незаконных методов расследования».