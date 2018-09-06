Итоги дня: отравление школьников в Татарстане, арест омоновца из-за убийства и внешнее управление на КЗСК

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 сентября.

Советский суд отправил подозреваемого в убийстве 21-летней Эльнары Карахановой омоновца Марата Сахапова в СИЗО на два месяца. Следствие приобщило к материалам дела показания подруг девушки, согласно которым, со слов Эльнары, омоновец систематически избивал ее и угрожал расправой. Подробно — в материале «Реального времени».



В Актанышском районе Татарстана в районную больницу поступили 20 детей. Изначально сообщалось о 16 пострадавших. По предварительным данным у учеников выявили острый гастроэнтерит. Следком начал проверку по факту отравления. Кроме того, к проверке организации питания и соответствия санитарным нормам приступил Роспотребнадзор. Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов заявил, что в отношении виновных в отравлении школьников будут приняты «самые жесткие меры» и анонсировал проверку всех образовательных учреждений в районе.

Британские СМИ опубликовали видео с подозреваемыми в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — гражданами России Александром Петровым и Русланом Бошировым. В Кремле все обвинения Великобритании в причастности России к отравлению Скрипалей в Солсбери отвергли. США, Франция, Германия и Канада к обвинениям Великобритании присоединились.

Курс евро на торгах на Московской бирже превысил 80 рублей впервые с апреля 2018 года. Доллар торгуется выше 69 рублей. При этом Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на уровне 64 рублей в следующие три года.

Тем временем, Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении ОАО «Казанский завод синтетического каучука» процедуру внешнего управления сроком на 18 месяцев до 29 февраля 2020 года.